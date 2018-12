Alianza Lima vs Melgar: El gol de Christofer Gonzales que el árbitro no cobró, ¡el balón ingresó! | VIDEO

En Alianza Lima vs Melgar, a Christofer Gonzales no le cobraron un gol cuando el balón ingresó y salió tras cruzar la línea del arco en el partido de vuelta de las semifinales del Play Off del Descentralizado 2018.

En el minuto 69', Christofer Gonzales amagó a varios jugadores de Alianza Lima hasta que pateó: el balón chocó en el traveseño, picó adentro y salió del arco. Sin embargo, el juez principal no cobró el gol.

Esto generó la molestia de los jugadores de Melgar, que fueron a reclamar al árbitro por el gol ante Alianza Lima.



