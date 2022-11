Alianza Lima visita a Melgar este miércoles por la primera final de la Liga 1 2022 y ‘Chicho’ Salas ha alistado a toda su artillería para este encuentro. Sin embargo, al periodista deportivo Gonzalo Núñez no le convence la presencia de un jugador: Jairo Concha.

En el episodio más reciente del programa ‘A Presión Radio’, el popular ‘Castor’ criticó la supuesta falta de velocidad del volante blanquiazul, a quien calificó de ser muy lento para el nivel internacional de fútbol.

“No puede ser enganche porque le faltan los movimientos para salir rápido. El ritmo internacional se lo devora a Concha. Es lento, no tiene fibra rápida, no es capaz del uno contra uno. Sí, ha mejorado su físico, pero no lo suficiente ”, indicó.

“Hay una velocidad e internacional, él tiene velocidad nacional. La técnica lo salva, pero si ese chico quiere jugar en el extranjero tiene que mejorar su velocidad ¿Lo imaginas jugando en la selección de Reynoso?”, agregó.

En ese sentido, Gonzalo Núñez se animó a decir que él mismo, en sus mejores tiempos, habría superado en velocidad al mediocampista blanquiazul.

“ Una carrera, a 15 kilómetros, hace 10 años, yo se la ganaba a Concha . Cuando yo tenía 35 años, le ganaba, te lo aseguro. Lo conozco desde los 14 años, desde San Martín era un gordito”, sentenció.

Gonzalo Núñez y su crítica a Jairo Concha: “Hace 15 años yo le ganaba en velocidad”. Video: A Presión.

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: Minuto a minuto

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO en Arequipa, EN DIRECTO y ONLINE por la final de ida de la Liga 1 este miércoles 9 de noviembre del 2022 desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Monumental de la UNSA. La transmisión estará a cargo de Gol Perú y podrás seguir el minuto a minuto por trome.pe

Sigue aquí el minuto a minuto del partido.

