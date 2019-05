Alianza Lima vs Melgar: EN VIVO Se miden en Matute por el Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima vs Melgar: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro Blanquiazul enfrenta al equipo rojinegro este domingo en el estadio Matute por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. Alianza Lima necesita un triunfo ante Melgar para meterse en la primera parte de la tabla. (4:00 p.m.) (TV: Gol Perú)



El partido Alianza Lima vs Melgar podría cambiar el panorama para los dos clubes que se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones, pero que tras diferentes resultados podrían con un triunfo meterse -en primera instancia- en la pelea por el tercer lugar.



En la previa del Alianza Lima vs Melgar, el equipo Blanquiazul sumó 16 puntos, al igual que su rival rojinegro. Los íntimos se ubican en el noveno lugar y el Dominó en el puesto once por diferencia de goles.



Más arriba en la tabla, cinco equipos tienen 19 puntos y otros dos 18. Por ello, una victoria para cualquiera en el Alianza Lima vs Melgar, podría cambiar las aspiraciones, no al título, ya que el líder Binacional sacó una importante ventaja y Cristal ya sumó 25 puntos en el segundo lugar.

Alianza Lima vs Manucci: Gol de Quevedo (Video: Gol Perú)

El técnico Blanquiazul Víctor Reyes sorprendió en la convocatoria con la inclusión de Mauricio Matzuda, que sería titular en el duelo Alianza Lima vs Melgar.



En la previa Alianza Lima vs Melgar ambos equipos llegan tras situaciones opuestas en su participación en la Copa Libertadores. Los Blanquiazules fueron eliminados, solo sumaron un punto y ninguna victoria. En cambio el 'Dominó' logró un triunfo ante Junior como visitante y se clasificó a la Copa Sudamericana con siete unidades.

Alineación posible del Alianza Lima vs Melgar:



Alianza Lima : Gallese, Riojas, Godoy, Beltrán, Guidino, Costa, Cartagena, QuevedoArroé Martzuda Affonso

Melgar : Cáceda, Carmona, Ramos, Villalba, Freitas, Sánchez, Romero, Arias, Mifflin, Cuesta y Vidales:

