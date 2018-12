Alianza Lima vs Melgar : HORA y CANAL TV ONLINE del partido de vuelta de las semifinales del Play Off del Descentralizado 2018. Los blanquiazules pugnan por un cupo en la final, en la que espera Sporting Cristal, para revalidar su título nacional para alcanzar el bicampeonato en el fútbol peruano.



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Alianza Lima vs Melgar? Se jugará hoy jueves 6 de diciembre en el estadio de la UNSA en Arequipa que seguro lucirá un impresionante marco de hinchas arequipeños.

[Alianza Lima vs Melgar: EN VIVO Juegan por el pase a la final del Play Off]

¿A qué hora se juega el Alianza Lima vs Melgar? Todo arrancará a las 8:00 p.m. de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina y Chile lo puedes seguir desde las 22:00 horas. Transmite por TV Gol Perú por Movistar TV señal por cable.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Melgar vía Internet? En Trome.pe., tendrás el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.

Alianza Lima 3-3 Melgar: Goles y resumen (Fuente: Gol Perú)

El decisivo partido decidirá el cupo a la final del Play Off por el título nacional. El ganador del partido Alianza Lima vs Melgar accederá de manera directa tras el empate 3-3 en la ida en el estadio Matute.



La definición del ganador de las semifinales contempla la suma de puntos en ambos partidos. No hay diferencia de goles y tampoco los tantos de visita. Por ende, si persiste el empate en los 90 minutos con cualquier marcador se resolverá por penales de manera directa.

Alianza Lima vs Melgar VIVO Hora y Canal TV ONLINE por el Play Off Alianza Lima vs Melgar VIVO Hora y Canal TV ONLINE por el Play Off

Alineaciones probables de Alianza Lima vs. Melgar:



Alianza Lima: Butrón, Garro, Fuentes, Godoy, Duclós, Cruzado, Costa, Quevedo, Ramírez, Hohberg y Affonso.

Melgar : Penny, Carmona, Narváez, Fuentes, Loyola, Arce, Arias, Sánchez, Gonzales, Cuesta y Etchemaite.

Aquí se juega el Alianza Lima vs Melgar:

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.