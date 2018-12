Alianza Lima vs Melgar EN VIVO ONLINE GOLPERÚ TV EN DIRECTO Primera semifinal del Descentralizado 2018

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO ONLINE. 'Blanquiazules' reciben este domingo al 'Dominó' en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute por la primera semifinal Play Off del Descentralizado 2018. El partido arrancará a las 4:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Melgar vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Alianza Lima y Melgar protagonizarán un vibrante duelo en busca de dar el primer golpe para llegar a la final del Descentralizado 2018, donde ya espera Sporting Cristal.

Alianza Lima llegó a esta instancia tras ser el mejor tercero en la tabla Acumulada. Mientras que Melgar, campeón del Torneo Clausura, por ser el mejor segundo de la tabla en mención.



La última vez que Alianza Lima y Melgar se vieron las caras, el equipo de Pablo Bengoechea cayó 1-0 en Matute con golazo del volante Christofer Gonzáles (21 de octubre de 2018).



¿Y en el año? Se enfrentaron dos veces, ambos fueron victorias para Melgar de Hernán Torres. Y ojo: Alianza Lima no pudo marcarle a los arequipeños en dichos encuentros.



El partido de vuelta entre Alianza Lima y Melgar se llevará a cabo el próximo jueves 6 de diciembre, desde las 8.00 p.m., en el Estadio la UNSA de Arequipa.



Alianza Lima vs Melgar: Alineaciones probables



Alianza Lima: Butrón, Garro, Godoy, Riojas, Duclós, Cruzado, Costa, Ramírez, Quevedo, Hohberg, Affonso.



Melgar: Penny; Carmona, Narváez, Quina, Loyola; Fuentes, Biancucchi, Arias, Sánchez; Gonzáles, Cuesta.