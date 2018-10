Alianza Lima vs Melgar EN VIVO ONLINE GOLPERÚ TV EN DIRECTO por Torneo Clausura

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO EN DIRECTO. 'Bllanquiazules' reciben este domingo al 'Dominó' en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute por la fecha 8 del Torneo Clausura. El partido arrancará a las 4:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Melgar vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Alianza Lima y Melgar protagonizarán uno de los mejores duelos del Torneo Clausura, ya que ambos pelean por quedarse con el certamen para disputar los Play Off a fin de año. Cualquier cosa puede pasar.

Alianza Lima no pasa un buen momento en cuanto a resultados. No gana hace 3 partidos, pero espera recuperarse ante Melgar, que es líder con 5 puntos de diferencia sobre los de Pablo Bengoechea.



Alianza Lima vs Melgar: Alineaciones probables



Alianza Lima: Butrón; Garro, Godoy, Duclós, Guidino; Costa, Cruzado, Fuentes, Adrianzén; Hohberg, Affonso.



Melgar: Penny; Carmona, Narvaez, Quina, Loyola; J. Fuentes, Arce, Biancucchi, Arias; Gonzáles, Cuesta.