Alianza Lima vs. Municipal: Russo dice que los árbitros se ponen "nerviosos" en Matute | VIDEO

Tras el empate de Alianza Lima ante Deportivo Municipal (2-2) en Matute, el entrenador argentino del club blanquiazul, Miguel Ángel Russo, ofreció una extensa charla con la prensa en la que se refirió a la labor del árbitro Augusto Menéndez.

"Afecta jugar 11 contra 10, luego de una seguidilla de 5 partidos en pocos días. Perjudicó (la expulsión de Héctor Salazar), por no ser inteligente. Aunque fue discutible, fue una situación de partido. Para mí fue inocente, pero recibió su segunda amarilla. Este es un juego de contacto, no todo es falta. Vienen a Matute y se ponen ansiosos, hay que tener más calma. Se ponen muy nerviosos, no pueden dirigir tranquilos. Todo es amarilla. Todo es falta, cortan el juego", señaló Russo en conferencia de prensa.

Sin embargo, para el técnico argentino, Alianza Lima ha jugado uno de sus mejores partidos desde que lo dirige, a pesar de desperdiciar una ventaja de 2-0 ante Municipal.

"Se jugó un buen partido, luego de un esfuerzo muy grande en Brasil. El fútbol tiene estas cosas, no supimos manejarlo, la expulsión de Salazar perjudicó. El fútbol es así. Duele haber empatado un partido que teníamos ganado. El partido me dejó cosas buenas. Fue el mejor partido que hicimos", soltó.



En la próxima fecha, Alianza Lima visitará a Ayacucho FC.

