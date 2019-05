Alianza Lima vs Palestino EN VIVO íntimos queman su último cartucho en Copa Libertadores 

Alianza Lima y Palestino se verán las caras por la fecha 6 del Grupo A de Copa Libertadores. Este cotejo, que será el último del conjunto blanquiazul en la fase de grupos de la competición, se desarrollará en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute este martes 7 de mayo a las 7:30 de la noche (hora peruana). El duelo será televisado por la señal de Fox Sports 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Palestino vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los íntimos llegan a este Alianza Lima vs Palestino sin ninguna chance de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, y solo aspiran a no perder la oportunidad de llegar a la jugar la Copa Sudamericana, pero para ello necesitará golear al cuadro chileno que lo goleó en Santiago de Chile (3-0).



Los victorianos llegan a este Alianza Lima vs Palestino con algunas dudas como las de José Manzaneda y Aldair Salazar, quienes se perdieron el último partido por sendas lesiones. En contraparte está confirmado el regreso de los zaguero centrales Gonzalo Godoy y Carlos Beltrán, quienes cumplieron una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.



Víctor Reyes, técnico interino de los blanqujiazules, confirmó en ofensiva a Mauricio Affonso, Kevin Quevedo y Felipe Rodríguez, mientras que Pedro Gallese fue confirmado bajo los tres palos victorianos.



Por su parte, los 'Árabes', llegaron el domingo a Lima para afrontar este Alianza Lima vs Palestino motivados por su ultimo triunfo ante ante el Everton (1-0) y con la convicción de no dejarse anotar goles y asegurar el boleto a la Copa Sudamericana que ya tiene en la mano.



El cuadro chileno llega sin su principal figura, Roberto Gutiérrez, quien se quedó lesionado. Ivo Basay, DT de los árabes, aseguró que el cansancio no es una excusa para su equipo. "Se nota a veces por ahí el cansancio, pero también es por el ritmo que se desarrolla en los partidos", dijo el entrenador en su arribo a la capital peruana.

Alianza Lima vs Palestino: Alineaciones probables



Alianza Lima: Pedro Gallese; Hansell Riojas, Carlos Beltrán, Gonzalo Godoy, José Guidino; Wilder Cartagena, Tomás Costa, Joazinho Arroé; Kevin Quevedo, Felipe Rodríguez y Mauricio Affonso.



Palestino: Fabián Cerda; Guillermo Soto, Enzo Guerrero, Sebastián Silva, Brayan Véjar; Diego Rosende, Agustín Farías, Julián Fernández; Luis Jiménez, César Córtes y Lucas Passerini.