Alianza Lima vs Palmeiras EN VIVO Día, hora y canal TV del partido por Copa Libertadores

Alianza Lima vs Palmeiras EN VIVO. Peruanos y brasileños chocarán por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores en Sao Paulo. En esta nota conoce toda la información del partido.



¿Qué día y dónde se jugará el Alianza Lima vs Palmeiras? El choque se llevará a cabo este martes 3 de abril en el Allianz Parque de Sao Paulo que seguro lucirá un gran marco de hinchas.



¿A qué hora se jugará el Alianza Lima vs Palmeiras? En nuestro país arrancará a las 7:30 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios para que no te lo pierdas.



Argentina / 9:30 p.m.

Brasil / 9:30 p.m.

Uruguay / 9:30 p.m.

Estados Unidos / 8:30 p.m.

Paraguay / 8:30 p.m.

Bolivia / 8:30 p.m.

Perú / 7:30 p.m.

Colombia / 7:30 p.m.

Ecuador / 7:30 p.m.

México / 7:30 p.m.



¿Qué canal transmitirá el Alianza Lima vs Palmeiras? El encargado de pasar el partido es la cadena deportiva Fox Sports para toda Latianoamérica.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Palmeiras? No te olvides que Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.