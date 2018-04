Alianza Lima vs Palmeiras EN VIVO EN DIRECTO FOX SPORTS TV ONLINE por Copa Libertadores

Alianza Lima vs Palmeiras EN VIVO EN DIRECTO. 'Blanquiazules' visitan este martes al 'Verdao' por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores en el Allianz Parque de Sao Paulo. El partido arrancará a las 7:30 p.m. por la señal de Fox Sports.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Palmeiras vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones. ¡No te lo pierdas!



Para el choque con Alianza Lima, Palmeiras del técnico Róger Machado presentará un equipo alterno, ya que su prioridad es el Campeonato Paulista, donde lucha por el título con Corinthians. Igual, los brasileños tienen un poderoso plantel.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍS



Argentina / 9:30 p.m.

Brasil / 9:30 p.m.

Uruguay / 9:30 p.m.

Estados Unidos / 8:30 p.m.

Paraguay / 8:30 p.m.

Bolivia / 8:30 p.m.

Perú / 7:30 p.m.

Colombia / 7:30 p.m.

Ecuador / 7:30 p.m.

México / 7:30 p.m.



Alianza Lima llega entonado a este duro partido con Palmeiras. Tras el receso de la fecha doble de amistosos FIFA, el conjunto de Pablo Gengoechea aplastó 3-1 a Ayacucho FC de local con golazo de Alejandro Hohberg.



Palmeiras, por su parte, viene de una importante victoria 1-0 frente a Corinthians en condición de visita en la primera final del Campeonato Paulista.



Palmeiras es el líder del Grupo H con 3 puntos tras su victoria 3-0 ante Junior en Barranquilla (0). Le siguen Alianza Lima y Boca Juniors con 1 punto.



Alianza Lima vs Palmeiras: Alineaciones probables



Palmeiras: Jaílson; Tche Tche (o Mayke), Antonio Carlos, Edu Dracena (o T. Martins), Diogo Barbosa; Moisés, Felipe Melo, Lucas Lima; Keno (o Willian), Dudu y Miguel Borja.



Alianza Lima: Daniel Prieto; Luis Garro, Gonzalo Godoy, Miguel Araujo, Francisco Duclós; Rinaldo Cruzado, Tomas Costa, Mario Velarde, Luis Ramírez; Carlos Ascues y Alejandro Hohberg.