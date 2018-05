Alianza Lima vs Palmeiras: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por Fox Sports la Copa Libertadores

Alianza Lima vs Palmeiras : EN VIVO ONLINE TV Los Blanquiazules enfrentan al Verdao este jueves en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 5 del Grupo H de la la Copa Libertadores. Alianza Lima va por la hazaña ante Palmeiras. (TV: Fos Sports) (7:30 p.m. hora peruana)



El Alianza Lima vs Palmeiras pone en juego las chances mínimas de los íntimos para alcanzar un cupo en la Copa Sudamericana y, además, la opción del Verdao para asegurar el primer lugar de la serie y afrontar el sorteo de octavos desde el bolo como cabeza de llave.



Por otro lado el Alianza Lima vs Palmeiras, pone en jaque nuevamente al técnico Pablo Bengoechea, una derrota podría poner en tela de juicio la confianza en su trabajo. La irregularidad en el torneo local y la pésima campaña en la Libertadores ponen en duda su continuidad.



Incluso el Alianza Lima vs Palmeiras, según el resultado del Junior vs Boca Juniors, podría obligarlo a conseguir un triunfo para pelear por el tercer lugar en la última fecha.



En suma, Palmeiras ya clasificado para los octavos de final de la Copa Libertadores con 10 puntos, Alianza Lima necesita sacar los tres puntos y esperar que Junior, segundo con 6 puntos, gane a Boca Juniors, que es tercero con 5 puntos.

Alianza Lima 0-1 Junior: Gol y resumen

Un desafío menor para los blanquiazules será anotar el primer gol en la Libertadores tras cuatro partidos disputados. Así el Alianza Lima vs Palmeiras, también pondrá a prueba la capacidad ofensiva del cuadro de Bengoechea.



Por otro lado, en el Alianza Lima vs Palmeiras podría reaparecer el golero Leao Butrón, que se recuperó de una prolongada lesión muscular. En cambio, Palmeiras, sufren la baja de felipe, Edu Dracena y Alejandro Guerra, lesionados.

Alineaciones posibles del Alianza Lima vs Palmeiras:



Alianza Lima: Daniel Prieto; Luis Garro, Miguel Araujo, Hansell Riojas, Francisco Duclós; Tomás Costa, Rinaldo Cruzado, Carlos Ascues, Luis Ramírez, Mario Velarde; y Alejandro Hohberg.



Palmeiras: Jaílson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edú Dracena y Diogo Barbosa; Thiago Santos o Moisés, Bruno Henrique, Keno, Lucas Lima, Dudú; y Miguel Borja.

