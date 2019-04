Alianza Lima vs Pirata FC EN VIVO Se miden en Olmos por la fecha 10 de Liga 1

Alianza Lima vs Pirata FC EN VIVO EN DIRECTO. 'Blanquiazules' visitan este sábado a los 'Bucaneros' en el Estadio Municipal Francisco Mendoza Pizarro por la fecha 10 de Torneo Apertura de Liga 1. El partido arrancará a las 1:15 p.m. por la señal GolPerú.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Pirata FC vía Internet? Trome.pe, tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Alianza Lima no atraviesa un buen presente. Los de Miguel Ángel Russo acumulan 8 partidos sin conocer la victoria (5 por Liga 1 y 3 por Copa Libertadores) y por perder el clásico ante Universitario en su cancha.

Por tanto, Alianza Lima está obligado a vencer a Pirata FC para cortar mala racha y empezar a subir en la tabla de posiciones, donde marcha en la casilla 10 con 11 puntos de 27 posibles.



Leao Butrón, Kevin Quevedo, Wilder Cartagena, Hansell Riojas, Gonzalo Sánchez, Aldair Salazar y José Guidino; son viajaron a Olmos con el plantel de Alianza Lima con miras al cotejo por Copa Libertadores ante Internacional de Brasil.



Pirata FC , por su parte, tampoco la pasa bien en la Liga 1.No ganan hace 3 partidos y pelean los últimos lugares del campeonato con apenas 8 unidades. ¿Levantarán ante Alianza Lima?