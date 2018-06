Alianza Lima vs Real Garcilaso EN VIVO EN DIRECTO . Los 'intímos' se medirán este sábado frente a los cusqueños en el estadio Inca Garcilaso de la Vega a las 8:00 p.m. por la fecha 6 del Torneo Apertura. El partido será transmitido por la señal de GOL PERÚ .



Alianza Lima atraviesa su mejor momento del año. Los 'aliancistas' encajaron 4 victorias al hilo frente Sport Boys, Sporting Cristal, Unión Comercio y Deportivo Municipal en el Torneo Apertura teniéndolo como líder absoluto con 12 puntos.



Durante su último partido, Alianza Lima le ganó de manera contundente a Deporto Municipal , gracias a las distintas situaciones de gol que tuvo con Tomás Costa y Alejandro Hohberg. Por ende, Pablo Bengoechea continúa dando confianza a sus hombres que buenos resultados le han traído en esta etapa del campeonato.



Sin embargo, Alianza Lima tiene ocho bajas y todavía el 'profesor' no ha delineado un equipo titular. Sin duda, un equipo suplente para su próximo partido donde necesita ganar para no perder la punta.

Alianza Lima 3-1 Deportivo Municipal: Resumen del partido

Gabriel Leyes y Reinaldo Cruzado se encuentran desgarrados mientras que, Hansell Riojas, José Cotrina, Carlos Ascues y Luis Ramirez se encuentran en proceso de recuperación de sus lesiones. Finalmente, Aldair Fuentes está suspendido y no podrá ser de la partida.



Por su parte, Real Garcilaso no atraviesa su mejor momento tras caer por 5-1 frente a Sporting Cristal a mitad de semana. Los

cusqueños hasta el momento se ubican con 7 puntos en la tabla del campeonato con un partido postergado. Por ello, es importante sumar de a tres para no perderle pisada a los de arriba.



Alianza Lima y Real Garcilaso se enfrentaron por última vez en agosto del 2017 donde los 'intimos' cayeron goleados por 4-1. Para los cusqueños marcaron Arroé, Valverde, Ramúa y Carando y descontó para Alianza, Riojas.