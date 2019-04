Alianza Lima vs Real Garcilaso: EN VIVO Juegan en el Cusco por el Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima vs Real Garcilaso : EN VIVO ONLINE TV El cuadro Blanquiazul enfrenta al equipo celeste este domingo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1. Alianza Lima está obligado a ganar a Real Garcilaso para cortar mala racha. (3:30 p.m.) (TV: Gol Perú | Movistar TV)



El partido Alianza Lima vs Real Garcilaso será de mucha presión para el técnico Miguel Ángel Russo, en momentos que su continuidad es discutida por los hinchas, pero ratificado por la dirigencia blanquiazul.



Con miras al Alianza Lima vs Real Garcilaso, los íntimos llegan con una seguidilla de cinco partidos sin ganar (3 derrotas y 2 empates) en la Liga y Copa Libertadores. En cambio los cusqueños, de la mano del técnico Juan Reynoso volvió a la senda del triunfo la última fecha al superar a Sport Huancayo.



Previo al encuentro Alianza Lima vs Real Garcilaso, los Blanquiazules han sumado 11 puntos y se ubican en el quinto puesto. Por su parte, los locales están en el cuarto puesto tras sumar 12 unidades. En ambos, casos la diferencia con el líder Sporting Cristal es de ocho y siete puntos, respectivamente.

Alianza Lima 0-3 Palestino: resumen y goles

No obstante, el DT Russo está seguro que con la vuelta del atacante Mauricio Affonso tras una lesión prolongada, podrá dar pelea en la altura de Cusco, de cara al Alianza Lima vs Real Garcilaso.



Pero el plantel Blanquiazul sufre la baja por suspensión de Luis Cachito Ramírez. Así, se espera el titularato de Affonso y Arroé para el Alianza Lima vs Real Garcilaso.



"Haríamos mal en confiarnos, Alianza Lima vendrá doblemente peligroso con sed de revancha porque somos rivales directos al estar cerca en la tabla", aseguró el DT Juan Reynoso en la previa del Alianza Lima vs Real Garcilaso.

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs Real Garcilaso:



Alianza Lima: Gallese, Godoy, Salazar, Duclós, Guidino, Cruzado, Costa, Cartagena, Manzaneda, Affonso y Quevedo.

Real Garcilaso : Ferreyra, Rivas, Quina, Benincasa, Cossío, Míguez, Robles, Archimbaud, Núñez, Souza y Carando.

