Alianza Limavs Real Garcilaso: EN VIVO ONLINE TV El cuadro blanquiazul enfrenta al equipo cusqueño este domingo en el Estadio Nacional por la fecha 6 del Torneo Clausura. Alianza Lima busca un triunfo ante Real Garcilaso para escalar a la parte alta de la tabla. (4:00 p.m.) (TV: Gol Perú | Movistar Tv)



Alianza Lima vs Real Garcilaso juegan un partido decisivo para sus aspiraciones por el título del Clausura. Los cusqueños no tienen margen de error tras el empate en casa ante Sporting Cristal.



En cambio, los blanquiazules llegan al partido Alianza Lima vs Real Garcilaso luego de ganarle a Unión Comercio como visistante y sumar tres victorias en cuatro partidos.



La mala noticia en Alianza Lima es la baja del atacante Mauricio Affonso, que se lesionó durante la semana y estará fuera de las canchas por tres semanas.



Con siete puntos, Alianza Lima mira con optimismo el Clausura debido a que le quedan dos partidos por disputar ante Sport Boys y Municipal, lo qu ele daría la opción en el mediano plazo de trepar al primer lugar de la tabla del torneo, si suma los 9 puntos restantes.

Alianza Lima 3-1 Unión Comercio: Goles y resumen (Video: Gol Perú)

Alineaciones posibles del Alianza Lima vs Real Garcilaso:



Alianza Lima: Butrón, Godoy, Riojas, Duclós, Villamarín, Cruzado, Hohberg, Lemos, Fuentes, Posito y Quevedo,

Real Garcilaso : Cáceda, Kontogiannis, Santillán, Arismendi, Cossío, Dulanto, Tragodara, Ramúa, Archimbaud, Rengifo y Vidales.

