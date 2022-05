A los 25 del primer tiempo, Alianza Lima ya caía 2-0 ante River Plate por la fecha final de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los ‘íntimos’ necesitaban un gol para permitirles meterse en el partido, algo que consiguió, sin embargo, el tanto fue anulado.

Un tiro libre desde el costado, le permitió a Ricardo Lagos meter un buen centro que encontró la cabeza de Jefferson Portales. El zaguero batió a Armani, poniendo el 2-1, sin embargo el tanto fue anulado por una supuesta posición adelantada.

No obstante, la repetición en la transmisión televisiva reveló que el popular ‘Chiquito’ no estaba en off side, ya que partía desde atrás. Hernán Barcos sí se encontraba en posición ilícita por lo que la confusión fue el motivo del mal cobro arbitral.

No estaba adelantado Jefferson Portales eno que pudo ser el descuento de Alianza Lima ante River Plate. pic.twitter.com/KNQQtX4Kyn — Julio Estrada - TVK (@JulioEstradaTVK) May 25, 2022

