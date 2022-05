La participación de Alianza Lima en la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó de la peor manera, dado que el equipo fue goleado por 8-1 ante River Plate. Horas después del partido, RPP informó que José Bellina, quien cumple la función de gerente deportivo, habría puesto su cargo a disposición.

De acuerdo a la misma fuente, la determinación ya fue comunicada a la administración del club de La Victoria. No obstante, el futuro del dirigente de los ‘Blanquiazules’ todavía no está escrito, puesto que las autoridades que comandan la institución definirán si aceptan o no la postura del encargado del área deportiva.

Recordemos que José Bellina, con pasado en Sporting Cristal, asumió funciones en Alianza Lima en noviembre de 2020, en lugar de Gustavo Zevallos, teniendo como principal objetivo el armado del plantel. Durante su gestión se dio el título nacional del 2021, y fue parte de la conformación del equipo para este 2022, con miras a la competencia internacional.

Precisamente, los resultados no fueron los mejores. En la Copa Libertadores, los ‘Íntimos’ se despidieron con un solo punto, producto del empate 1-1 en casa ante Colo Colo de Chile. Los restantes cotejos significaron derrotas y los dirigidos por Carlos Bustos solo pudieron celebrar cuatro goles en seis presentaciones, mientras que recibieron 16 en total.

Sin embargo, el presente futbolístico es distinto en la Liga 1, donde el club acumula siete victorias al hilo y se encuentra peleando por ganar el Torneo Apertura 2022. El plantel, al igual que el año pasado, ha dado la talla en la competencia doméstica, pero no fue suficiente para el certamen internacional.