La lesión de Robert Rojas por una fuerte falta de Aldair Rodríguez fue la nota triste de la victoria de River Plate por 1-0 sobre Alianza Lima en la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El defensor paraguayo sufrió una fractura de tibia y peroné y estará fuera de las canchas por varios meses. Esto llevó a que el atacante de Alianza Lima se dirigiera al hotel de concentración del cuadro ‘millonario’ para pedirle disculpas al ‘Sicario’.

Rojas habló para el programa ‘Fútbol a lo Grande’ y reveló detalles de las disculpas de Aldair Rodríguez. “Me pidió disculpas el jugador de Alianza y le dije ‘tranquilo no pasa nada’” , aseguró.

“Cuando estaba mas tranquilo vi el video de la lesión, hay que estar fuerte no hay de otra. Agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos. Es la primera vez que me lesiono así de mal”, agregó.

Padre de Robert Rojas: “No quiero ver más la jugada”

TyC Sports se comunicó con Nicolás Rojas, padre del lateral paraguayo, quien relató cómo se vivieron esos momentos de angustia mientras veía el partido con su familia.

“Ahí mismo, cuando se agarró la cabeza, me di cuenta de que era una grave lesión. Él jamás ha caído así, llorando. Estábamos con la familia mirando el partido. Nadie pudo dormir hasta la madrugada”, comentó.

Nicolás Rojas contó lo que conversó con su hijo mientras este se encontraba siendo atendido. “Ya me decía que se rompió uno de sus huesos y que no sabía si los dos. O un hermano o yo vamos a viajar para allá en estos días. Después de entrar al hospital, no pude hablar con él. Cuando hablé, él ya estaba tranquilo, me dijo que ya pasó”, sostuvo.

“Sí cometió una equivocación al no pedirle disculpas antes de irse de la cancha. No quiero ver más la jugada , es demasiado doloroso. Ver a tu hijo tendido, llorando. Robert nunca ha tenido una lesión así, nunca tuvo una operación. Nadie quiere ser lastimado ni lastimar a nadie. Seguramente fue un accidente”, agregó.