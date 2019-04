Alianza Lima vs River Plate: EN VIVO Juegan en Buenos Aires por la Copa Libertadores

Alianza Limavs River Plate : EN VIVO ONLINE TV El cuadro Blanquiazul enfrenta al equipo Millonario este jueves en el estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores. Alianza Lima busca la hazaña ante River Plate y su primer triunfo en el torneo para seguir en carrera. (TV: Fox Sports) (5:00 p.m. hora peruana) (7:00 p.m. hora de Argentina)



El partido Alianza Lima vs River Plate será a todo o nada para el equipo íntimo que podría quedar eliminado si es derrotado por el equipo argentino a falta de dos fechas y solo le quedaría la opción remota de clasificar a la Copa Sudamericana desde el tercer lugar.



La premisa de cara al encuentro Alianza Lima vs River Plate, para los dirigidos por Miguel Ángel Russo, es lograr una proeza: vencer al último campeón de la Copa Libertadores en su estadio.



Para los locales, el desafío parece ser menor con miras al Alianza Lima vs River Plate. El Millonario sigue invicto en la Libertadores pero a costa de tres empates seguidos. Un triunfo lo ubicaría en el segundo lugar al cierre de la fecha 4.



Un aliciente para el equipo del DT Russo, es que el encuentro Alianza Lima vs River Plate será sin su hinchada tras la sanción impuesta por Conmebol luego de los actos de violencia de la última final de la Libertadores.

El técnico Marcelo Gallardo tiene que rearmar su equipo por sendas lesiones y una duda hasta el último minuto en el arco tras la reciente recuperación de Franco Armani, en su defecto taparía Germán Lux. Exequiel Palacios, Ignacio Scocco, Milton Casco, Juanfer Quintero, son todos los jugadores sentidos del Millonario. Por el lado de Alianza Lima, fueron descartados Rinaldo Cruzado y Leao Butrónen lesionados y Luis Cachito Ramírez suspendido.

Alineaciones posibles formaciones del Alianza Lima vs River Plate:



River Plate: Germán Lux, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez, Javier Pinola, Fabricio Angileri, Nacho Fernández, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Matías Suárez, Lucas Pratto y Rafael Borré.

Alianza Lima : Pedro Gallese, Rodrigo Cuba, Héctor Salazar, Gonzalo Godoy, José Guidino, Carlos Beltrán, Wilder Cartagena, Tomás Costa, Kevin Quevedo, José Manzaneda y Mauricio Affonso.

