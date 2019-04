Alianza Lima vs San Martín: EN VIVO Juegan por el Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima vs San Martín : EN VIVO ONLINE TV El equipo Blanquiazul enfrenta a los santos este domingo en el estadio Matute por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Alianza Lima busca un triunfo ante San Martín para salir de la crisis de resultados. (6:00 p.m. hora peruana) (TV: Gol Perú | Movistar TV)



El partido Alianza Lima vs San Martín será el primero del cuadro íntimo desde la salida polémica del entrenador argentino Miguel Ángel Russo. El equipo estrenará a comando interino, liderado por Víctor Reyes y la asistencia de Jaime Duarte.



El partido Alianza vs San Martín es la oportunidad para poner fin a la mala racha de 10 partidos sin ganar. De ellos, cinco en la Copa Libertadores y los otros en la Copa Libertadores, de la que fueron eliminador prematuramente y solo pudieron sumar un punto.



Previa al encuentro Alianza Lima vs San Martín, el equipo Blanquiazul cuenta con 12 puntos y se ubica en el puesto 11. Ppor su parte, los santos salieron del fondo de la tabla luego de ganar a Sport Huancayo en la última fecha.



"Creo que Alianza tiene un buen ataque. Sabemos que Alianza no gana hace varios partidos y nosotros vamos a buscar los tres puntos contra ellos", dijo el jugador santo Junior Huerto sobre el duelo Alianza Lima vs San Martín.

Video: Gol 2 de Alianza Lima

Alineaciones posibles del Alianza Lima vs. San Martín:



Alianza Lima: Gallese; Cuba , Riojas, Godoy, Guidino, Cartagena, Cruzado, Ramirez, Quevedo, Arroé y Affonso.

San Martín : Penny, Portales, Salas, Espinoza, Huerto, Ubierna, Oliva, Afolabi, Guivin, Bolívar y Olivera.

