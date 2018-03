Alianza Lima vs San Martín : EN VIVO ONLINE TV El equipo blanquiazul se enfrenta al cuadro santo este viernes en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 7 del Grupo A del Torneo de Verano. Alianza Lima va por primer triunfo como local ante San Martín. (8:00 p.m.) (TV: Gol Perú)



El Alianza Lima vs San Martín será u duelo decisivo para las aspiraciones de ambos equipo al completar la primera rueda del Torneo de Verano y con solo 21 puntos en disputa por delante.



De cara al Alianza Lima vs San Martín, los santos tendrán que recuperarse de la goleada 5-1 que sufrió ante Sporting Cristal. Ese resultado lo alejó a cuadro puntos de los celestes, que son líderes del Grupo A.



Para los blanquiazules una derrota en el partido Alianza Lima vs San Martín podría dejarlo relegado en la tabla, pese a que tiene un partido pendiente ante UTC, ya por ahora Cristal le sacó una ventaja de siete puntos. Lo íntimos sumaron dos empates seguidos (Boca Juniors y Sport Rosario)

Alianza Lima 1-1 Sport Rosario: Goles y resumen

Alianza Lima no podrá contar para este compromiso con Leao Butrón y Kevin Quevedo lesionados. "Ojalá lo podamos presionar bien, es un partido lindo de jugar, importante. Ya estamos en el final de la primera rueda, para acercarnos a Cristal tenemos que ganar a la San Martín la mayor cantidad de puntos", dijo el DT blanquiazul previo al Alianza Lima vs San Martín.



"Lo único que queremos es que sea un partido bien arbitrado. Ante Alianza Lima queremos jugar de igual a igual, vamos a tener mucho cuidado con las características de los jugadores importantes que tienen ellos. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival de jerarquía", dijo el estratega santo Carlos Bustos en referencia al duelo Alianza Lima vs San Martín.

Alianza Lima vs San Martín: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV el Torneo de Verano Alianza Lima vs San Martín: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV el Torneo de Verano

Alineaciones posibles del Alianza Lima vs San Martín:



Alianza Lima : Daniel Prieto; José Marina, Miguel Araujo, Gonzalo Godoy, Francisco Duclós; Rinaldo Cruzado, Tomás Costa, Carlos Ascues, Mario Velarde, Luis Ramírez y Alejandro Hohberg.



San Martín: Alejandro Duarte; Saúl Salas, Jefferson Portales, José Luján, Diego Zurek; Jesús Pretell, Jairo Concha, Edhu Oliva, Jesús Chávez, Gary Correa y Aké Loba.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.