Alianza Lima vs San Martín EN VIVO Hora y canal del partido por fecha 11 del Torneo Clausura de Liga 1

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO EN DIRECTO. 'Blanquiazules' visitan este domingo a los 'Santos' en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 11 del Torneo Clausura de Liga 1. El partido arrancará a las 3:30 p.m. por la señal de GOLPERÚ.



Alianza Lima, tercero en la tabla de posiciones con 20 puntos, está obligado a ganar a San Martín fuera de casa para acercarse al líder, Universitario, que tiene 3 puntos de ventaja y juega con el segundo, Sporting Cristal, este sábado en el Monumental.



Para enfrentar a San Martín, Alianza Lima no podrá contar con 4 de sus habituales titulares: Dylan Caro (Sub 23), Aldair Fuentes (Sub 23), Kevin Quevedo (Sub 23) y Pedro Gallese (mayor) se encuentran con la selección peruana.

Alianza Lima vs San Martín: Más horarios



- Colombia / 3:30 p.m.

- Ecuador / 3:30 p.m.

- Bolivia / 4:30 p.m.

- Venezuela / 4:30 p.m.

- Chile / 5:30 p.m.

- Argentina / 5:30 p.m.

- Brasil / 5:30 p.m.

- Uruguay / 5:30 p.m.



Alianza Lima de Pablo Bengoechea viene de una sufrida victoria 3-2 frente a Pirata FC en Matute. Mientras que la San Martín, que lucha por no descender, de un empate 0-0 con Sport Huancayo.



San Martín tampoco contará con varios titulares. Jefferson Portales, Yamir Oliva y Jordan Guivin se encuentran con la selección peruana Sub 23. 'Santos' están a un punto de la zona de descenso del Acumulado.