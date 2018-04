Alianza Lima vs San Martín EN VIVO ONLINE GOL PERÚ TV EN DIRECTO en el Callao por Torneo de Verano

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO ONLINE. 'Blanquiazules' visitan este domingo a los 'Santos' en el Estadio Miguel Grau del Callao por la última fecha del Torneo de Verano. El partido arrancará a la 1:15 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs San Martín vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Alianza Lima no pasa un buen momento. Viene de caer 1-0 ante Junior de visita que lo eliminó de la Copa Libertadores a falta de dos jornadas. Esto sumado a que no pudo lograr la final del Torneo de Verano en el Grupo A.

Por lo anterior, Alianza Lima necesita ganar a San Martín para intentar salvar la dolorosa semana. En la penúltima fecha del Torneo de Verano derrotaron 3-1 a Sport Rosario en el Alejandro Villanueva de Matute.



San Martín, por su parte, tampoco atraviesa un buen presente. 'Los Santos' no ganan hace 8 jornadas del Torneo de Verano y seguro querrán sacarse esa mala racha ante Alianza Lima en el Callao.