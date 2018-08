Alianza Lima vs San Martín: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Gol Perú Torneo Apertura

Alianza Lima vsSan Martín : EN VIVO El equipo blanquiazul enfrenta a los santos este domingo en el estadio Alejandro Villanueva Matute por la fecha 11 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018. Alianza Lima busca un triunfo ante San Martín y el liderato.



El Alianza Lima vs San Martín mide a dos equipos que están necesitados de volver a la senda del triunfo en el Torneo Apertura. Los íntimos buscan la punta y su rival salir del fondo de la tabla.



Los clanquiazules encaran el Alianza Lima vs San Martín desde el segundo lugar de la tabla -el líder es Sporting Cristal- pero no ha logrado ganar hace dos partidos (perdió con Melgar y empató con Cantolao). La situación de los santos es más complicada luego de encadenar cuatro derrotas seguidas.



Para el Alianza Lima vs San Martín el técnico Pablo Bengoechea cuenta con cuatro bajas para armar el equipo titular. Miguel Araujo quedó fuera de la convocatoria mientras se prepara para migrar al club Talleres de Argentina. Maximiliano Lemos suspendido y Luis Ramírez junto a Hansell Riojas lesionados.

Video: Gol 1 de Alianza a Cantolao

"Nuestros resultados después del Mundial han sido derrotas. El equipo no mereció caer en algunos encuentros porque han habido partidos que jugamos bien. Sabemos de la peligrosidad y calidad de Alianza. En su cancha han sumado varias victorias. Nosotros intentaremos jugar de igual a igual y ganar", dijo el técnico santo previo al partido Alianza Lima vs San Martín.



Alianza Lima pelea por el liderato del Torneo Apertura con Melgar, Sport Rosario y Sporting Cristal. Los íntimos tienen un partido pendiente ante UTC, lo que le da margen para recuperar el primer lugar con dos triunfos seguidos.



En cambio, San Martín, que no gana hace 10 partidos, se ha visto comprometido con la zona de descenso en la tabla acumulada luego de quedar cuarto en el Torneo de Verano y cosechar 19 puntos. En el Apertura solo sumó seis. Los santos están a dos puntos del penúltimo lugar.

Alineaciones posibles del Alianza Lima vs San Martín:



Alianza Lima : Leao Butrón, Roberto Villamarín, Aldair Fuentes, Gonzalo Godoy, Francisco Duclós, Rinaldo Cruzado, Óscar Vilchez, Tomás Costa, Alejandro Hohberg, Kevin Quevedo y Mauricio Affonso.

San Martín : Erick Delgado, Saúl Salas, Aboubacar Kouyate, Flavio Ramírez, Diego Zurek, Sebastien Koffi, Jairo Concha, Jordan Guivin, Gary Correa, Jesús Chávez y Cristian Ortíz.

