Alianza Lima vs San Martín : EN VIVO ONLINE TV El equipo blanquiazul enfrenta al cuadro santo este miércoles en partido pendiente por la fecha 11 del Torneo Clausura. El duelo se disputará en el estadio Miguel Grau del Callao. Alianza Lima busca un triunfo ante San Martín para soñar con el título. (8:00 p.m. hora peruana) (TV: Gol Perú | Movistar TV)



Alianza Lima vs San Martín será un partido clave para las aspiraciones de los blanquiazules con miras al título del Clausura. Los íntimos son segundos en la tabla con 26 puntos y el líder Melgar tiene 29.



Así el Alianza Lima vs San Martín, será la chance del equipo del técnico Pablo Bengoechea para igualar en puntaje en el primer lugar a Melgar y alargar la definición hasta la última fecha del Clausura.



En la previa del Alianza Lima vs San Martín, los íntimos ya clasificaron a las semifinales del Play Off por los puntos obtenidos en la tabla acumulada, pero la ilusión de ganar el último campeonato del año se mantiene.

Alianza Lima 2-1 a Ayacucho FC: Goles y resumen (Video: Gol Perú)

En tanto, Bengoechea con miras al Alianza Lima vs San Martín, tendrá que suplir tres ausencias para armar su equipo: Maximiliano Lemos, Gonzalo Godoy y Hansell Riojas.



En cambio los santos, tiene otro objetivco pendiente con miras al Alianza Lima vs San Martín. El equipo blanco necesita ganar los dos partidos restantes para seguir en la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana.

Alineaciones posibles del Alianza Lima vs San Martín:



Alianza Lima: Butrón, Garro, Duclós, Fuentes, Guidino, Cruzado, Vilchez, Adrianzén, Hohberg, Quevedo y Affonso.

San Martín : Delgado, Salas, Luján, Kouyate, Ramírez, Dakoi, Oliva, Guivin, Correa, Chávez y Ortíz.

