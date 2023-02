Pese a que Alianza Lima aseguró en un claro comunicado que el encuentro de este domingo 12 de febrero (4:00 p.m.) ante Sport Boys no será transmitido por medios masivos, la operadora de televisión de pago DirecTV anunció que emitirá en vivo el choque válido por la 4ta fecha de la Liga.

LEE TAMBIÉN: Alianza Lima publicó cronograma de entradas para partido ante Sport Boys

El anuncio de DirecTV coincide con un comunicado de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hecho público esta tarde en la que señala “no existe ninguna restricción de la FPF o del Poder Judicial para que los partidos de la 4ª fecha de la Liga 1 serán transmitidos por los operadores públicamente autorizados por la FPF”.

De acuerdo con la FPF, DirecTV Sports y Best Cable son los canales autorizados para transmitir la Liga 1. Además, sostiene que respeta el contrato que tiene el Consorcio Fútbol Perú CFB (conformado por Gol Perú y Media Network, con algunos clubes nacionales.

El canal Liga 1 Max, de DirecTV, anuncia que transmitirá EN VVO en partido Alianza Lima vs Sport Boys en Matute.

En la víspera, Alianza Lima confirmó que no se arriesgará a un nuevo walk over y anunció su debut en la Liga1 ante Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ y con la presencia de su hinchada. Al mismo tiempo aseguró que el partido no será transmitido ni por televisión, ni radio, streaming ni redes sociales.

“ Informamos que el partido no podrá ser transmitido por ninguna señal televisiva, radial o virtual, incluyendo nuestros canales propios y redes sociales, todo esto debido a la medida cautelar interpuesta por la FPF ”, advirtió el club a los hinchas que solo podrán ver el debut de su equipo desde la tribuna.

En su comunicado de respuesta, la Federación hizo este viernes que un llamado “para que no existan obstáculos” que impidan “asegurar el derecho de transmisión”.

DATO

Best Cable, la otra operadora autorizada para transmitir la Liga 1, no ha informado a través de sus redes sociales si transmitirá el Alianza Lima vs Sport Boys.

TE PUEDE INTERESAR