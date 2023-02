PIERDE EL FÚTBOL. El encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys por la Liga 1 no fue transmitido por televisión, radio ni tampoco por medios digitales, un hecho que no ocurría desde hace muchos en el fútbol peruano. Esto generó el malestar del conductor de Teledeportes, Omar Ruíz de Somocurcio, quien lamentó que no se pudieran difundir imágenes del encuentro. Por ello consideró lo ocurrido con un atentado contra la libertad de prensa.

“( Alianza Lima vs. Sports Boys ) Un partido que no se ha transmitido ni siquiera por radio, algo que no sucedía desde la época de los 80 o 70. Realmente es increíble lo que ha pasado esta fecha”, comenzó el conductor.

Lamentó que a pesar que ya el partido ya había terminado, no pudieron pasar el resumen del encuentro. “¿La libertad de prensa donde quedó? Increíble, más allá de las peleas que tienen los clubes por los contratos firmados con las empresas televisoras. Alianza tuvo que jugar porque si no se iba a la segunda división”, manifestó.

“No se puede publicar ni un resumen de 10 segundos, ni un gol del partido, esto es terrible y va en contra de la libertad de prensa, la libertad de prensa ha sido vulnerada con los partidos de la Liga 1 esta semana”, sentenció Omar Ruiz de Somocurcio.

Ruiz de Somocurcio sobre el otro partido de la Liga 1

Pero Omar Ruiz de Somocurcio no solo protestó por lo ocurrido en el Alianza - Boys, el periodista deportivo también se mostró asombrado porque no se pudieron obtener imágenes del encuentro entre Binacional y Atlético Grau en Arequipa, por la fecha 4 de la Liga 1.

“Del Binacional - Grau no hay registro. No podía entrar nadie de la prensa, ni si quiera con la libretita”, lamentó Ruiz de Somocurcio sobre lo que ocurre en la Liga 1.





