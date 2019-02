Alianza Lima vs Sport Boys: ¿Fue penal de Fuentes contra Peralta? Polémica en la Liga 1 [VIDEO]

Primer partido de la Liga 1 y primera polémica. Aldair Fuentes y Luis Peralta protagonizaron jugada que dará mucho que hablar en la semana. ¿Fue penal para Sport Boys? Mira el video y saca tus propias conclusiones.



Ocurrió a los 11' de iniciado el encuentro. Tras una serie de toques de Sport Boys en cancha de Alianza Lima, Luis Peralta le ganó la espalda a Aldair Fuentes, quien tumbó al 'Rosado'.



Como se puede ver en imágenes de Gol Perú, Aldair Fuentes no llega a conectar el balón, haciendo caer a Luis Peralta en el área de Alianza Lima.

Video: Penal no cobrado a Boys

Luis Garay, árbitro del Alianza Lima vs Sport Boys, estuvo cerca de la jugada, pero no cobró falta y dejó que el partido continúe. ¿Fue penal o no?