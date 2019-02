Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO en Matute por la primera fecha de la Liga 1

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO EN DIRECTO desde Matute por la primera fecha de la Liga 1 se enfrentan este viernes 15. Alianza Lima vs Sport Boys romperán fuegos en el primer encuentro del nuevo torneo peruano. Aunque en un momento se puso en duda que el Alianza Lima vs Sport Boys no se juegue por una supuesta deuda de tienda rosada que mantiene con la SAFAP (Agremiación de Futbolistas) y la ADFP (Asociación Deportiva de Fútbol Profesional), el administrador del club, Johan Vásquez, confirmó que el encuentro se dará. Por su parte, en el Alianza Lima vs Sport Boys conoceremos quién será el dueño de los tres palos blanquiazules para esta fecha: Leao Butrón o Pedro Gallese. El partido empieza a las 8:00 p.m. desde el estadio Alejandro Villanueva, pero también puedes seguirlo por Trome.pe.

Alianza Lima vs Sport Boys será el debut como entrenador blanquiazul del argentino Miguel Ángel Russo en la Liga 1 del fútbol peruano. Si bien aún no define quién estará en el arco grone también estaría en duda si poner en la formación principal al uruguayo Felipe Rodríguez o José Manzaneda.



Por su parte, el arco de Alianza Lima aún sigue en duda quién cuidará el pórtico blanquiazul: Leao Butrón, aplaudido por la hinchada por sus grandes atajadas o Pedro Gallese, seleccionado nacional, cedido por el Veracruz de México.



Alianza Lima quiere repetir el campeonato de 2017, por eso tienen a un Mauricio Affonso, enganchado, para ser el goleador de los 'potrillos'. Ya lo demostró en la 'Noche Blanquiazul' cuando convirtió un triplete ante el Barcelona SC en Matute.



Alianza Lima vs Sport Boys también llega aquejado de problemas económicos por parte de los rosados, que intentarán complementar un equipo donde ya no están ni el panameño Luis Tejada ni el colombiano Johnnier Montaño, quienes jugarán en Pirata FC y Cantolao, respectivamente.



PROBABLES ALINEACIONES



Alianza Lima: Gallese, Salazar, Riojas, Fuentes, Rosell, Cartagena, Costa, Ramírez, Quevedo, Manzaneda y Affonso.



Sport Boys: Medina, Ortiz, Reátegui, Tejada, Pineda, Urquiaga, Vega, Mosquera, Rodríguez y Chávez