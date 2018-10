Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO ONLINE GOLPERÚ TV EN DIRECTO por Torneo Clausura

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO ONLINE. 'Blanquiazules' se miden ante 'Rosados' este domingo en el Estadio Nacional por la fecha 2 (pendiente) del Torneo Clausura. El partido arrancará a las 3.00 p.m. por las señales de Gol Perú (cable) y Latina (señal abierta).



Alianza Lima no viene de la mejor forma al duelo con Sport Boys. Los de Pablo Bengoechea suman dos derrotas al hilo (Comerciantes Unidos y Deportivo Municipal) y necesitan volver al triunfo para seguir en la pelea por el título del Clausura.



Alianza Lima marcha en la casilla 5 del campeonato con 10 puntos, a 6 del líder Melgar.



Sport Boys , por su parte, tiene otro presente. Los chalacos están penúltimos en el Acumulado y luchan para no descender. Ante Alianza Lima será una final.



Alianza Lima vs Sport Boys: Alineaciones probables



Alianza Lima: Butrón, Villamarín, Godoy, Riojas, Duclós, Cruzado, Ramírez, Lemos, Hohberg, Quevedo, Affonso.



Sport Boys: Ferreyra, M. Tejada, Ciussi, Reátegui, Quina, Neyra, Vega, Nungaray, Arroé, Ratto, L. Tejada.