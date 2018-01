Alianza Lima vs Sport Boys: EN VIVO ONLINE ver GOL PERÚ por la Supercopa Movistar

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO ONLINE: Blanquiazules y rosados se miden este miércoles en el Estadio Nacional por el título de la Supercopa Movistar. El partido iniciará a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



Esta copa la disputan el campeón del Descentralizado 2017, Alianza Lima, y el campeón de la Segunda División, Sport Boys del Callao. Todo esto a unos días del inicio del Torneo de Verano.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Sport Boys vía Internet? Trompe.pe., te traerá el minuto a minuto del partido con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémica, declaraciones y más.



Alianza Lima viene de una derrota 2-0 ante Audax Italiano de Chile en la 'Noche Blanquiazul'. Mientras Sport Boys llega de una dura goleada 6-2 frente a Barcelona de Guayaquil.



Cabe resaltar que Alianza Lima y Sport Boys presentarán equipos alternos para disputar el título de la Supercopa Movistar, pues no quieren comprometer a sus habituales titulares para lo que será la primera fecha del Torneo de Verano.