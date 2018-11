Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO EN DIRECTO Los victorianos reciben este domingo al 'Rojo Matador' con la clara intensión de afianzarse en el acumulado y porqué no pelear por el titulo, desde las 4:00 p.m., por la penúltima jornada del Torneo Clausura , partido que se juega en Matute y lo puedes seguir por la señal de GOLPERU.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Sport Huancayo vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Este Alianza Lima vs Sport Huancayo es clave para los intereses blanquiazules que con una victoria aseguran su tercer lugar en el acumulado por encima de Real Garclaso y Deportivo Municipal, más aun cuando tiene un duelo pendiente con la San Martín.



Para este Alianza Lima vs Sport Huancayo, Pablo Bengocehcea

confirmó a Luis 'Cachito' Ramírez quien espera festejar sus 34 años mañana junto a Rinaldo Cruzado y Fuentes en la volante victoriana. Luis Garro volvería también al once inicial por el sector derecho. Se recuperó Mauricio Affonso y buscarían el gol junto a Kevin Quevedo.



Sport Huancayo llega a Matute dispuesto a sumar y buscar un cupo a la Copa Sudamericana, pero para eso debe rioomper la racha de no haber ganado en los últimos siete encuentros del Torneo Clausura (4 empates y 3 derrotas).

Alianza Lima vs. Sport Huancayo. Posibles alienaciones:



Alianza Lima: Leao Butrón, Gonzalo Godoy, Hansell Riojas, José Guidino, Rinaldo Cruzado, Luis Ramírez, Tomás Costa, Aldair Fuentes, Janio Posito, Christian Adrianzén, Mauricio Affonso.



Sport Huancayo: Eder Hermoza, Manuel Corrales, Luis Trujillo, Marcos Delgado, Sebastian Lojas, Anthony Fuentes, Marcio Valverde, Víctor Peña, Ricardo Salcedo, Alfredo Rojas, Carlos Neumann.