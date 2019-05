Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO Juegan por el Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima vs Sport Huancayo : EN VIVO ONLINE TV El cuadro Blanquiazul enfrenta al equipo 'Rojo Matador' este viernes en el estadio Huancayo por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1. Alianza Lima busca un triunfo ante Sport Huancayo para trepar en la tabla de posiciones. (8:00 p.m. hora peruana) (TV: Gol Perú | Movistar TV)



El partido Alianza Lima vs Sport Huancayo será la oportunidad del club íntimo de encanar su segundo triunfo seguido al mando del técnico interino Víctor Reyes, que dirigirá su último partido tras el regreso del entrenador Pablo Bengoechea.



Con miras al encuentro Alianza Lima vs Sport Huancayo, el DT Blanquiazul no podrá contar con Rinaldo Cruzado y Mauricio Affonso, suspendidos para la fecha 16. Además, no contará con Pedro Gallese en el arco. El portero se integró a los trabajos de la selección peruana. Su reemplazante será Ítalo Espinoza tras la conocida y prolongada lesión de Leao Butrón. Se suma la ausencia en la convocatoria de Dylan Caro.



Por su parte, el técnico del 'Rojo Matador' Carlos Ramacciotti deberá de recomponer su equipo con miras duelo Alianza Lima vs Sport Huancayo, debido las bajas por suspensión de Alfredo Rojas y Richard Salinas.

En la previa del encuentro Alianza Lima vs Sport Huancayo el equipo Blanquiazul se ubica en el sexto lugar de la tabla con 22 puntos a Binacional y evitar que se corone campeón en la última fecha. Los locales, tienen 21 unidades y marchan en el décimo puesto luego de vencer a Unión Comercio.

Alineaciones del Alianza Lima vs. Sport Huancayo:



Alianza Lima: Espinoza, Salazar, Beltran, Godoy, Rosell, Costa, Cartagena, Quevedo, Arroe, Matzuda y Ugarriza.

Sport Huancayo : Hermosa, Balta, Corrales, Maldonado, Martínez, Bazán, Salcedo, Velásquez, Lliuya, Neumann y Takeuchi.

