Alianza Lima vs Sport Huancayo: EN VIVO ONLINE VER GOL PERÚ TV partido por Torneo Clausura

Alianza Lima vs Sport Huancayo: EN VIVO ONLINE. El cuadro blanquiazul visita este jueves al 'Rojo Matador' en el Estadio Huancayo por la fecha 10 del Torneo Clausura. El partido arrancará a las 3:30 p.m. por Gol Perú.



Alianza Lima viene entonado a este choque frente a Sport Huancayo por el Torneo Clausura. Los Pablo Bengoechea derrotaron 1-0 a Unión Comercio el último fin de semana en Matute.



Sport Huancayo, por su parte, también ganó en casa. Golearon 3-0 a Deportivo Municipal y seguro querrá seguir en esa senda cuando reciban a Alianza Lima este jueves.



Alianza Lima no podrá contar con Rinaldo Cruzado y De la Haza por suspensión (quinta tarjeta amarilla). Sus reemplazantes en el once serán José Cotrina y Luis Garro.



Alianza Lima, que marcha tercero en la tabla de posiciones con 19 puntos, buscará ganar de visita a Sport Huancayo para cortar diferencias con Real Garcilaso, puntero con 22 puntos.