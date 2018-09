Alianza Lima vs Sport Rosario : EN VIVO ONLINE TV El equipo blanquiazul se enfrenta a los auriazules este domingo en el estadio Matute por la primera fecha del Torneo Clausura. Alianza Lima busca ante Sport Rosario, un debut con triunfo en casa. (4:00 p.m.) (TV: Gol Perú | Movistar)



El partido Alianza Lima vs Sport Rosario inicia un nuevo camino en el Torneo Clausura para ambos clubes. La premisa es sumar puntos y pelear el título del último campeonato del Descentralizado 2018.



Previo al Alianza Lima vs Sport Rosario, el equipo blanquiazul sabe que ganar el Clausura es la única opción que le queda para pelear con Sporting Cristal el título de Campeón Nacional 2018.



En cambio, el Alianza Lima vs Sport Rosario representa el inicio de meta ambiciosa del equipo de Huaraz, por ganar el título y/o seguir sumando en la tabla acumulada para colocarse en zona de clasificación a la semifinal del Play Off o alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana 2019.



Alianza Lima quedó segundo en el Torneo Apertura tras Sporting Cristal, que se consagró ganador del campeonato. Los íntimos ocupan el tercer lugar de la tabla acumulada, a tres puntos de Melgar (2°) y a 19 unidades del líder celeste.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.