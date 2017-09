Alianza Lima vs Sport Rosario: EN VIVO ONLINE. El cuadro blanquiazul visita este jueves a los de Huaraz por la fecha 6 del Torneo Clausura en el Estadio Rosas Pampa. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por Gol Perú.



Alianza Lima llega entonado a este cotejo frente a Sport Rosario. Los de Pablo Gengoechea vencieron el último fin de semana a Sporting Cristal 2-1 en Matute y sumaron su cuarta victoria consecutiva en el certamen.



Todo lo contrario pasa con su rival de este jueves, Sport Rosario. El cuadro de Huaraz viene de una derrota 2-1 ante Real Garcilaso en el Cusco. Igual, querrán recuperarse de local.



Alianza Lima no podrá contar con dos jugadores de su once titular. Ellos son Leao Butrón y Miguel Araujo, quienes se encuentran trabajando en La Videna con la selección peruana para los duelos contra Argentina y Colombia por Eliminatorias Rusia 2018.



Alianza Lima marcha en la casilla 3 del Torneo Clausura con 12 puntos al igual que UTC de Cajamarca (2°). Solo un punto los separa del primero, Real Garcilaso.

Mira las mejores imágenes de la presentación de la #Blanquimorada2017 en homenaje al Señor de Los Milagros #ArribaAlianza. pic.twitter.com/Dgeh5SLmMK — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 26 de septiembre de 2017