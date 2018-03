Alianza Lima vs Sport Rosario EN VIVO ONLINE GOL PERÚ TV EN DIRECTO por Torneo de Verano

Alianza Lima vs Sport Rosario EN VIVO ONLINE. Los blanquiazules visitan este domingo a los de Huaraz en el Estadio Rosas Pampa. El partido arrancará a las 6:15 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Sport Rosario vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto de cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



Alianza Lima se encuentra en gran forma para el duelo con Sport Rosario, pues ganaron el clásico a Universitario de visita en último fin de semana. Además, empataron 0-0 con Boca Juniors en el Nacional por la Copa Libertadores, demostrando que quieren competir con los grandes del continente.



Para el duelo con Sport Rosario, Alianza Lima no alineará a sus habituales titulares, pues hicieron gran desgaste físico en el torneo internacional.



Carlos Ascues, quien ingresó en el segundo tiempo frente a Boca Juniors, será de la partida en Alianza Lima. El mediocampista espera ganar más minutos para recuperar su mejor nivel.



José Marina, José Guidino, Janio Posito y Kevin Quevedo, serán otras novedades en el equipo inicial de Pablo Bengoechea ante Sport Rosario en condición de visita.