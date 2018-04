Alianza Limavs Sport Rosario : EN VIVO ONLINE TV El cuadro blanquiazul enfrenta a los auriazules este domingo en el estadio Matute por la fecha 13 del Grupo A del Torneo de Verano. Alianza Lima va por un triunfo ante Sport Rosario para placar crisis de resultados. (TV: Gol Perú | Movistar TV | Canal 14) (4:00 p.m.)



El Alianza Lima vs Sport Rosario representa un desafío para el técnico Pablo Bengoechea, luego de la derrota ante Junior en Matute por la Copa Libertadores. Los hinchas blanquiazules pidieron su salida debido al mal momento del equipo.



El Alianza Lima vs Sport Rosario no será fácil para los blanquiazules. Al mal tiempo se suman los lesionados y la falta de confianza. Al borde de la eliminación de la Copa Libertadores y sin muchas chances de colarse a la Sudamericana, el fracaso internacional parece a la vuelta de la esquina.



A ello se suma que Alianza Lima tampoco tiene opciones para llegar a la final del Torneo de Verano. No obstante, para Bengoechea los triunfos son vitales para revertir la situación y atenuar las dificultades.



Alianza Lima en los últimos cinco partidos acumuló un solo triunfo y cuatro derrotas. Es decir, sumó solo tres puntos de 15 en disputa. Además, que en la Libertadores no ha conseguido ganar tras disputarse tres fechas.

Alianza Lima 0-2 Junior: Goles y resumen

Para el Alianza Lima vs Sport Rosario el DT uruguayo no podrá contar con Luis Cachito Ramírez, que se fracturó en el quinto metatarsiano y será baja entre dos y tres meses. Se suma Gonzalo Godoy que tampoco está apto para jugar tras confirmarse un desgarro en el muslo. Se espera el regreso al equipo titular de Óscar Vílchez.



Sport Rosario, en cambio, llega al duelo con Alianza Lima luego de encadenar dos triunfos seguidos. Esto le permitió arrebatarle el segundo lugar de la tabla a los blanquiazules con un punto de ventaja.

Alianza Lima vs Sport Rosario: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por el Torneo de Verano Alianza Lima vs Sport Rosario: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por el Torneo de Verano

Alineaciones posibles del Alianza Lima vs. Sport Rosario:



Alianza Lima: Campos; Garro, Araujo, Riojas, Duclós; Fuentes, Lemos, Vílchez, Quevedo, Velarde y Pósito.



Sport Rosario: Libman; Vera, Beltrán, Rossi, Jasaui; Adrianzen, González, Goyoneche, Arrasco, González y Etchemaite.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.