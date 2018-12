Pablo Bengoechea terminó elAlianza Lima vs. Sporting Cristal con mucha tranquilidad por el rendimiento que mostró su equipo pese a caer goleador 4-1. "Estoy muy conforme. Tenemos grandes chances de ser campeón", aseguró.

Sin embargo, Flavio Maestri, ex delantero de los Blanquiazules, no estuvo de acuerdo con el balance final del entrenador uruguayo. El comentarista cuestionó las palabras del DT en el programa FOX Sports Radio Perú.

"NO COINCIDO CON LO QUE DICE BENGOECHEA" @MaestriAndra dio sus argumentos tras las palabras del entrenador de Alianza Lima luego de la derrota ante Sporting Cristal.

"Yo no coincido con todo lo que dice Bengoechea. Para mí no jugó bien Alianza porque falló en las dos áreas: le hicieron muchos goles, no defendió bien ni fue contundente para ataca", criticó Maestri.

"¿Eso es jugar bien al fútbol? Para mí no jugó bien. Cuando generó, no tuvo la contundencia para hacer los goles y cuando le atacaron, le hicieron cuatro goles", argumentó el ex atacante de Sporting Cristal.

Maestri también enumeró la cantidad de veces que llegaron al arco de Leao Butrón. Por otro lado, el panel del espacio indicó que Alianza Lima de Pablo Bengoechea tiene problemas en el medio sector.

"Si el año pasado Leao Butrón fue el héroe es porque a Alianza le llegaban igual y si hay un cuestionamiento contra Bengoechea es la poca marca que tiene en el medio", añadieron sobre la forma de jugar de los victorianos.



Alianza Lima 1-4 Sporting Cristal: Goles y resumen (Fuente: Gol Perú)

