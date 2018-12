Alianza Lima vs Sporting Cristal : EN VIVO ONLINE TV Los Blanquiazules enfrentan al equipo celeste por el partido de vuelta de la final del Play Off del Descentralizado 2018. En la ida, el equipo rimense venció 4-1 en Matute.



La final del Descentralizado se decide por Play Off. En la definición del próximo campeón nacional no se toma en cuenta los goles marcados. Es decir, se define por puntos ganados en la serie. El triunfo de Cristal en la ida le permite que solo un empate lo corone campeón. En el caso de Alianza , un triunfo con cualquier marcador forzará una definición a un tercer partido en cancha neutral.

¿Qué día y dónde se jugará la final Alianza Lima vs Sporting Cristal ? Este domingo 16 de diciembre en el Estadio Nacional, que solo tendrá hinchada local por disposición de las autoridades, los celestes recibirán al equipo blanquiazul.

[Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO La Final del Descentralizado 2018]

[Sporting Cristal vs Alianza Lima MINUTO A MINUTO Final del Play Off en el Estadio Nacional]

[Alianza Lima vs Sporting Cristal: Canal TV ONLINE de la Final Play Off por título]

¿A qué hora se llevará a cabo el Alianza Lima vs Sporting Cristal? El partido se inicia a las 4:00 p.m. de Perú y Colombia. Mientras que en Argentina y Chile lo puedes seguir desde las 18:00 horas.

Aquí los goles y resumen de la final ida Alianza Lima vs Sporting Cristal:

Alianza Lima 1-4 Sporting Cristal: Goles y resumen (Fuente: Gol Perú)

¿Qué canal de TV se hará cargo de la transmisión del Alianza Lima vs Sporting Cristal? La final del Descentralizado 2018 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por GOL PERÚ (CABLE | Movistar TV)



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Sporting Cristal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs Sporting Cristal:



Alianza Lima: Butrón, Riojas, Godoy, Duclós, Cruzado, Lemos, Ramírez, Hohberg, Quevedo, Affonso.

Sporting Cristal : Álvarez, Madrid, Merlo, Revoredo, Céspedes, Cazulo, Ballón, Calcaterra, Costa, López, Herrera.

