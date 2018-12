Sporting Cristal humilló en su propia casa a Alianza Lima por 4-1 en una primera final del Descentralizado 2018. Esta primera final se jugó en el Estadio Alejandro Villanueva 'Matute', pero aún falta un partido más y los íntimos tienen la última chance de aspirar a llevarse el campeonato, pero los celestes no están dispuestos a ceder ningún espacio y así lo demostrará en la segunda final que se jugará en el histórico Estadio Nacional de Lima. ¡Entérate aquí los detalles de la segunda final que coronará al campeón del fútbol peruano!

¿Cuándo se jugará la segunda final Alianza Lima vs. Sporting Cristal? La revancha no tardará mucho. Será este domingo 16 de diciembre, blanquiazules y celestes se volverán a ver las caras, desde las 3:30 p.m. (hora peruana) y con transmisión de Gol Perú.



¿Dónde se jugará el Alianza Lima vs. Sporting Cristal? El duelo definitivo se jugará en el Estadio Nacional solo con hinchada celeste, para evita enfrentamientos y actos de violencia entre hinchas de ambos equipos.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: horarios del partido



Ecuador - 3:30 p.m.

Perú - 3:30 p.m.

Colombia - 3:30 p.m.

México - 2:30 p.m.

Bolivia - 3:30 p.m.

Chile - 5:30 p.m.

Argentina - 5:30 p.m.

Uruguay - 5:30 p.m.

Paraguay - 5:30 p.m.

España - 9:30 p.m.

Alianza Lima llegó a esta instancia como el tercer mejor equipo de la tabla de acumulado y luego de eliminar a Melgar en semifinales. Sporting Cristal lo hace como campeón del Torneo de Verano y del Torneo Apertura.

Una igualdad de puntos, al término de la segunda final, obligaría a que se juegue un tercer cotejo en cancha neutral dentro de las 72 horas después.