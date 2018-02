Alianza Lima vs Sporting Cristal: Día, hora y canal TV del partido por Torneo de Verano

Alianza Lima vs Sporting Cristal : El primero de los enfrentamientos entre los equipos denominados grandes que ofrecerá el Grupo A del Torneo de Verano del Descentralizado 2018.



Alianza Lima vs Sporting Cristal jugarán en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. En la siguiente rueda los íntimos devolverán la visita a los celestes.

Día, hora y canal Tv



Alianza Lima vs Sporting Cristal se juega este domingo 18 de febrero. La hora pactada es 4:00 p.m. El partido será transmitido por Gol Perú (canal 14 Movistar TV)



Los blanquiazules tienen una deuda pendiente que saldar como locales en el Alianza Lima vs Sporting Cristal, ya que van por su primer triunfo en casa tras empatar con Comerciantes Unidos la primera fecha.



Además, el partido Alianza Lima vs Sporting Cristal será el inicio de una seguidilla de partidos con rivales complicados, que incluye el clásico con Universitario, UTC y el debut ante Boca Juniors por la Copa Libertadores, en solo dos semanas.

Alianza Lima marcha en el segundo lugar del Grupo A (cuatro puntos), Mientras que Sporting Cristal (tres puntos), con un partido suspendido (UTC) pendiente por resolver en la Comisión de Justicia, marcha en el tercer puesto.

Unidos.



Alianza Lima se enfrentará al conjunto celeste después de haber perdido este miércoles por 3-1 frente al Colo Colo en un encuentro amistoso disputado en Santiago.



Por su parte, Sporting Cristal, al mando del chileno Mario Salas, visitará a Alianza Lima tras haber goleado 4-1 a Sport Rosario.

Programación de la fecha 3 del Torneo de Verano Programación de la fecha 3 del Torneo de Verano

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.