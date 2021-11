Palabra de goleador. Eugenio La Rosa se cansó de hacer goles en Alianza Lima y alternó con cracks como César Cueto, Teófilo Cubillas y José Velásquez. El hermano del ‘tanque’ se identifica con los íntimos, sin embargo no olvida su paso por la Florida y la vuelta olímpica que dio con Sporting Cristal.

¿Quién gana el domingo?

Está para cualquiera. Yo quiero que campeone Alianza, pero es un partido picante donde no hay favoritos.

¿Qué te dejó el primer partido?

Alianza debió aprovechar el primer tiempo para hacer un golcito más. El segundo tiempo fue de Cristal, pero Alianza defendió bien.

¿Cómo crees que será la final?

Cristal saldrá con todo y Alianza tiene que ser inteligente para jugar al contragolpe.

Supongo que vas con Alianza…

Yo soy Alianza, claro que voy con Alianza, pero jugué y campeoné con Cristal.

¿Y cómo te recibieron en el Rímac?

Me trataron muy bien. En este tiempo estaba el hermano de ‘Catita’ Bentín que se hizo mi ‘pata’. Bajaba al camarín y hablábamos. Me acuerdo que la ‘Pepa’ Baldesari, que hacía goles, se acercaba todo patero, pero lo arrochaban.

Eugenio alternó con los 'potrillos' en su mejor momento.

Una anécdota…

Cuando campeonamos estábamos en el camarín celebrando y mi ‘pata’ me dijo: ¿qué quieres de premio?, pide nomas. Unos me decían pide un carro, seguro que si lo pedía me lo daba, pero nunca me nació aprovecharme.

¿Y qué pediste?

Como iba a bautizar a mi hija mayor en diciembre, sólo pedí cerveza para la reunión. Mi amigo me dijo: ¿para qué quieres si no tomas? , y le conté que era para los inviados y me mandó de todo, hasta champán.

¿Cuánto tiempo estuviste en Cristal?

Año y medio. Nadie se puede quejar de ese club, te pagan al día, dan premios, tienes canchas, te apoyan en todo.

¿Alianza era diferente?

Alianza es sentimiento. Yo empecé ahí de chibolo es otra cosa, somos corazón. Se ganaba poquito, pero cobrábamos puntual. Más sacábamos en premios. En mi época no pagaban tan bien, cuando Marquinho pasa de Boys a Cristal recién los clubes empezaron a pagar bien yo no ‘chapé' esa época.

Jugaste con los ‘potrillos’, ¿un recuerdo?

Un sábado jugamos con Boys y ganamos 2-1 con goles de Escobar y mío. Como los chicos tenían un amigo que vivía en la Unidad Vecinal y lo habían atropellado lo fueron a visitar.

¿ Y qué pasó?

Los finados lo sacaron de su casa y en silla de ruedas lo llevaron por toda la calle hasta ‘La sociedad de Cañete’ porque tocaba Camagüey. No pararon hasta el lunes en la mañana.

¿Con que jugador te comprendiste mejor en la cancha?

Con todos me entendí bien, por algo fui goleador, pero más con Lucho Escobar.

¿Era Luis Escobar tan especial como dicen?

Él era cereza del pastel, era muy especial, pero cuando jugaba la rompía. Lo hacía llorar al presidente Agustín Merino.

¿Cómo es eso?

Cuando venía un partido importante le decía no juego si no me das premio adelantado. Y el ‘presi’, le decía: si llevas tres meses adelantado de sueldo, y Lucho respondía el crack no juega. Al final le daban su plata y cuando metía gol se lo dedicaba a Merino que lloraba en la tribuna.

¿Hubiese llegado lejos Lucho?

Claro que sí. Le pegaba con los dos pies, cabeceaba, tenía doble ritmo, era macho y era pen... para jugar. Un crack.

¿Otro de ese grupo que tenía todo para llegar?

Casanova. ‘Pelé’ jugaba como m…. El ‘potrillo’ y él eran los bravos.

¿Qué te parece Barcos?

Buen jugador, lo único malo su edad. Si venia con cuatro años menos ya sería ídolo. Sabe jugar, pararse, hace tiempo no veía un delantero que sabe tocar y dar buen servicio.

Y Farfán…

No sabemos cómo está de la rodilla, el domingo quisiera verlo medio tiempo por la calidad y experiencia que tiene. Su presencia haría que Cristal no se venga encima, tendría que dejar por lo menos dos para que lo controlen. Con una solo pierna los complica, imagina con las dos lo que haría.

¿Lo mandarías desde el inicio?

No. Que arranque el ‘zorrito’ que es corriendo mucho y jugando bien, luego sí que entre Jefferson.

¿De Cristal que destacas?

Tiene gente de calidad que con espacios te puede hacer la fiesta, pero en la primera final no aparecieron en los primeros 45 minutos.

¿Te gusta Percy Liza?

Es buen jugador, pero el otro día no hizo nada. Poco a poco irá mejorando porque es fuerte y rápido. (José Reynoso Alencastre)

TE PUEDE INTERESAR

Pura calidad: Cueva no perdonó en el área y anotó el 1-0 de Al Fateh en Liga Profesional Saudí - VIDEO

Un año de la muerte de Maradona: el día que el papa Francisco regaló un rosario a la familia de Diego

‘Chorri’ Palacios y su nueva chamba en Ecuador como comentarista deportivo