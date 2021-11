La segunda final entre Alianza Lima y Sporting Cristal para determinar al campeón de la Liga 1 Betsson 2021, ya conoce al árbitro principal encargado de impartir justicia. Según informó el programa Fútbol como cancha de RPP, se trata del juez FIFA, Kevin Ortega.

Ortega viene de formar parte de la comitiva de árbitros que dirigió a comienzos de noviembre en Arabia Saudita. Acompañado por Jonny Bossio y Michael Orué como jueces de línea, mientras que Víctor Hugo Carrillo estuvo en el VAR, Ortega estuvo al mando del duelo entre Al Hilal y el Damac FC por la jornada 11 de la Saudí Professional League de Arabia Saudita, partido que tuvo al equipo de André Carrillo como ganador por 2-0.

La polémica de Kevin Ortega con Diego Penny

Cabe recordar que Ortega fue protagonista de una polémica durante el 2021. El empate 1-1 entre Sporting Cristal y la Universidad San Martín el pasado 3 de septiembre, Ortega expulsó al portero ‘santo’ Diego Penny y, según relata el jugador, le habría mentado la madre.

Penny habló para Código Fútbol y relató lo que sucedió en los últimos minutos del partido, donde Ortega le mostró la tarjeta roja. “Le falta el respeto a los jugadores , le menta la madre a los jugadores. Gracias a Dios hay la imagen donde me guiña el ojo todo soberbio, donde me dice: te voy a expulsar c...”, señaló.

La imagen a la que se refiere Penny es una registrada por las cámaras de Gol Perú durante la transmisión del encuentro. Se puede ver a Ortega guiñándole el ojo al arquero en el momento de la expulsión.

La denuncia de Penny fue similar a la que hizo Marcio Valverde en el duelo en el que Alianza Lima perdió la categoría a finales del 2020. El ahora exjugador de Sport Huancayo señaló: Él me insultó dentro del campo y cuando hice el gol, se ve en la repetición, va corriendo detrás y me dice: a ver que celebre y que me iba a expulsar y me mentaba la madre. Por eso vine corriendo para decirle al Comisario. Estos arbitrajes no pueden ser posible y es un árbitro FIFA, debería darle vergüenza”, contó.

Por su parte, Ortega se defendió de las acusaciones de Penny. “Vengo a hablar no como el árbitro, si no como persona. Todas las declaraciones que ha salido a expresar Diego Penny, todas las desmiento totalmente. Para poner un poco en contexto la situación sobre la jugada, principalmente que él alega que yo lo he insultado, le he faltado el respeto y fue una situación que yo no la escucho nunca porque estoy lejos”, expresó.