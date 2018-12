Alianza Lima vs Sporting Cristal: La reacción de Mario Salas cuando sonó celular en conferencia [VIDEO]

En la previa del Alianza Lima vs Sporting Cristal por la final del Descentralizado 2018, Mario Salas , técnico celeste, brindó conferencia de prensa en el que vivió incómodo momento por el sonido de un celular.



"Pare, pare... está sonando un celular. Ustedes saben lo yo hago cuando suena un celular. En este momento me debería levantar e ir. No lo voy a hacer. El próximo que suene me levanto y me voy. ¿Estamos claros?", dijo molesto Mario Salas.



Video: Mario Salas

SOBRE EL PARTIDO FRENTE A ALIANZA LIMA



"Mañana llega el día que tanto esperábamos y que nos tiene que encontrar muy bien concentrados, enfocados y con buen ánimo. Yo creo que mañana va a ser un lindo partido y linda fiesta", señaló.



"Tenemos a todos los jugadores a disposición, en perfectas condiciones. Tenemos muy bien canalizados los temas de ansiedad y ganas para poder sacar 3 puntos mañana en Matute. Es a lo que vamos", finalizó.