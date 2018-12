Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, asistió a Matute para ver la primera final del Play Off del Descentralizado 2018 entre Alianza Lima vs Sporting Cristal.

Ricardo Gareca fue captado cuando se dirigía a su asiento para ver el Alianza Lima vs Sporting Cristal en Matute, por lo que varios hinchas pidieron al 'Tigre' un 'selfie'.

La presencia de Ricardo Gareca en Matute es importante, ya que hay varios futbolistas de la selección peruana que están en el Alianza Lima vs Sporting Cristal.



