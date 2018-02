Alianza Lima vs Sporting Cristal: La tremenda atajada de Leao Butrón [VIDEO]

En el Alianza Lima vs Sporting Cristal,Leao Butrón sacó un disparo potente del delantero argentino Emanuel Herrera después de un desborde de Gabriel Costa por el área chica.



Leao Butrón sacó un disparo de Herrera.

