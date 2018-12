Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO Día, hora y canal TV ONLINE de la Final ida del Descentralizado 2018

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO. 'Blanquiazules' y 'Celestes' se miden por la final ida del Descentralizado 2018. En esta nota conoce todos los detalles del partido: Día, hora y canal. ¡Toma nota y no te lo pierdas!



¿Qué día y dónde se llevará a cabo el Alianza Lima vs Sporting Cristal? Pues este miércoles 12 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, que solo tendrá hinchada local por disposición de las autoridades.



¿A qué hora se llevará a cabo el Alianza Lima vs Sporting Cristal? Todo arranca a las 8.00 p.m. de Perú y Colombia. Mientras que en Argentina y Chile lo puedes seguir desde las 10:00 p.m..

¿Qué canal de TV pasará el Alianza Lima vs Sporting Cristal? El encargado de transmitir la final ida del Descentralizado 2018 es GOL PERÚ (CABLE) en vivo y directo.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Sporting Cristal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.