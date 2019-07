Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Clausura 

Alianza Lima y Sporting Cristal | EN VIVO |EN DIRECTO | ON LINE | Los Blanquiazules abre las puertas de su estadio este viernes para afrontar uno de los clásico del fútbol peruano ante los cerveceros, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El partido está pactado para las 8 la noche en Matute y lo puedes seguir por la señal de GOL PERÚ.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Sporting Cristal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Matute.





Los íntimos llegan en un buen momento a este Alianza Lima vs Sporting Cristal con la presencia de sus nuevos refuerzos Adrián 'Rocky' Balboa y no se descarta que también lo haga Federico Rodríguez, quien recibiría su 'transfer' en las próximas horas.



Siete meses pasaron para que se vuelva a jugar un Alianza Lima vs Sporting Cristal en un partido con marcador de escándalo 4-1 el 12 de diciembre de 2018 en su camino a ser el campeón del fútbol peruano.



Video: Gol 2 de Alianza Lima

Los cerveceros por su parte afrontan este Alianza vs Sporting Cristal confiados en la capacidad goleadora de su nuevo tridente ofensivo encabezado por Christofer Gonzales, Cristian Palacios y Cristian Ortiz.



El entrenador de los 'Cervceros' envía todo el favoritismo del partido al cuadro blanquiazul. "Pablo Bengoechea conoce la casa y sabe jugar estos partidos", indicó Claudio Vivas ante la prensa.



La paternidad de los celestes se evidenció ese mismo año en el estadio en el Estadio Nacional. La final se consumaría con un 3-0 claro y los bajopontinos lograron su campeonato 19.



Pablo Bengoechea no está dispuesto a vivir unan nueva humillación y apuesta sus cartas en Adrián Balboa y Felipe Rodríguez a la cabeza, además de un plantel distinto en ciertas partes del campo como la presencia de Pedro Gallese, en el arco, así como Wilder Cartagena, Joazinho Arroé, en la volante.



Alianza Lima llega de vencer en la primer fecha a a Sport Boys en el Callao, mientras que Sporting Cristal hizo lo propio con Sport Huancayo con un 'Hat Trick' de Roberto Palacios.



Alianza Lima vs Sporting Cristal: Posibles alineaciones.



Alianza Lima: Gallese, Cuba, Riojas, Godoy, Rosell, Cartagena, Fuentes, Arroé, Ramírez, Rodríguez, Balboa.



Sporting Cristal: Álvarez, Madrid, Chávez, Revoredo, Merlo, Loyola, Calcaterra, Cazulo, Ortiz, Lobatón, Palacios.