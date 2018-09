Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO Hora y canales de TV ONLINE del partido por Torneo Clausura

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO. 'Blanquiazules' y 'Celsestes' se verán las caras este domingo 16 en un partido que promete por la tercera fecha del Torneo Clausura. Conoce la hora y los canales de TV. ¡No te lo pierdas!



¿A qué hora se jugará el Alianza Lima vs Sporting Cristal? El choque se llevará a cabo a las 4:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Ojo: Solo habrá hinchada local.



¿Qué canales de TV pasarán el Alianza Lima vs Sporting Cristal? Los encargados de pasarán el encuentro son Gol Perú (cable) y Latina (señal abierta).

¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Sporting Cristal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Alianza Lima no jugó a mitad de semana ante Sport Boys por falta de garantías, por lo que llega más descansado que Sporting Cristal, que viene de caer 2-1 frente a Unión Comercio de visita.